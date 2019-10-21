احذري .. 3 أطعمة تضر بصحة الحوامل

من الطبيعي أن يكون هناك كثير من الاهتمام بصحتنا طوال الوقت، لكن تُرفع حالة التأهب القصوى عندما تعرف أي سيدة بأنها حامل وهذا أمر طبيعي، ونتيجة لحملها هذا يصبح هناك أطعمة يجب تناولها لأنها تعزز صحتها وصحة الجنين وهناك أيضًا أطعمة لا يجب تناولها، لذلك نشر موقع "flo" أشهر تلك الأطعمة المحذورة.





فول الصويا :



يحتوي الصويا على الهرمونات النباتية ، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الجهاز الهرموني، كما أنها مثيرة للحساسية، لذلك سيكون من الجيد عدم استهلاك الكثير منها أثناء الحمل .





الزنجبيل :



يمكن للزنجبيل أن يخفف من أعراض التسمم ، لكن من المهم أن يتم استهلاكه بكميات صغيرة، كما يُنصح بترك الزنجبيل في الأسابيع الأخيرة من الحمل نظرًا لخصائصه المميتة للدم.



الجبن :



يمكن أن تحتوي الأجبان الطرية والمتعفنة ، وكذلك منتجات الحليب الخام ، على بكتيريا مسببة للليستريات، لذلك يجب تجنبها أثناء الحمل واستبدالها بالجبن المبستر.