سيدة لـ وزارة الإسكان: عايشين تحت السلم





وأضافت: "أتمنى الحصول على مكان نعيش فيه ونستقر لأني مهددة بالطرد من العمل في حيال عدم القيام بما يطلبه مني سكان العقار".



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شكت المواطنة آمال عبدالحكيم عامر، البالغة من العمر 45 سنة، وتقيم بالعقار رقم ٨ شارع الماس بالخليفة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرتها على الحركة، بعد إصابتها بالانزلاق الغضروفي متعدد المستويات، حيث تعمل حارسة للعقار، وهو مصدر الدخل الوحيد لها وأسرتها.وتقول فى رسالتها: عندنا ثلاثة أولاد ونايمين على الأرض تحت السلم ولا تصلح للمعيشة، وتعبت من خدمة سكان العقار والتي كانت سببًا في مرضي».