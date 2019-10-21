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بين الناس

سيدة لـ وزارة الإسكان: عايشين تحت السلم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة آمال عبدالحكيم عامر، البالغة من العمر 45 سنة، وتقيم بالعقار رقم ٨ شارع الماس بالخليفة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرتها على الحركة، بعد إصابتها بالانزلاق الغضروفي متعدد المستويات، حيث تعمل حارسة للعقار، وهو مصدر الدخل الوحيد لها وأسرتها.

وتقول فى رسالتها: عندنا ثلاثة أولاد ونايمين على الأرض تحت السلم ولا تصلح للمعيشة، وتعبت من خدمة سكان العقار والتي كانت سببًا في مرضي». 

وأضافت: "أتمنى الحصول على مكان نعيش فيه ونستقر لأني مهددة بالطرد من العمل في حيال عدم القيام بما يطلبه مني سكان العقار".

للتواصل مع الحالة ٠١١٢٨١٣١٩٦٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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