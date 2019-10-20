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توك شو

تعليق ناري من الإعلامي أحمد موسى حول تشويه محور روض الفرج ..فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:24 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسي أن الرئيس السيسى افتتح محور روض الفرج فى مايو الماضى وأنه بعد الافتتاح بيوم تم كسر زجاج الممشى وكانت أول واقعة، موضحا أنه في خلال خمسة أشهر حدث تشويه لمحور روض الفرج. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن "اللى حصل فيه شيء محزن احنا عملنا تخريب عن عمد"، معبرا "فيه ناس معندهاش احساس ولا تربية ومش بني أدمين اللى عملوا كدة ولا متربيين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "بالظبط بقالنا 5 شهور يبقى الكوبرى كده"، مشيرا إلى أن ما حدث قد تسبب له بحالة من الضيق الشديد مطالبا بتقديم كل من شوه الكوبري للنيابة العامة وأن يتم القبض عليهم.

وعلق الإعلامي أحمد موسى "عليه العوض فى أخلاقيات البعض وسلوك البعض"، مؤكدا أن ما حدث يعتبر جريمة بحق الـ 100 مليون مصري. 
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