كشف موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن حقيقة علاج مسئولين فلسطينيين في إسرائيل حيث ردّت دائرة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، على التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن علاج عدد من مسئولي السلطة الفلسطينية بالمستشفيات الإسرائيلية.



وقال مدير الدائرة، هيثم الهدري لـ "إرم نيوز"، إن "الأنباء الإسرائيلية بهذا الشأن غير صحيحة، وهدفها إحداث حالة من الإرباك داخل الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل حالة الركود بالمستشفيات الإسرائيلية، التي تسبب بها قرار وقف التحويلات الطبية لإسرائيل".



وأوضح الهدري، أن "ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحويل مسئولين بالسلطة الفلسطينية للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية، يهدف إلى ضرب الجبهة الداخلية"، مؤكدًا أنه "لم يتم تحويل أي مسئول فلسطيني إلى المستشفيات الإسرائيلية منذ شهر مايو الماضي".



وأضاف: "تسلمت المنصب في شهر مايو الماضي، ولم أقم بالموافقة على أي تحويلة طبية لإسرائيل، والمواطنون والمسئولون بالسلطة وحتى الرئيس محمود عباس يرفضون العلاج بالمستشفيات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "هناك التزامًا كبيرًا بقرار وقف التحويلات الطبية لإسرائيل".