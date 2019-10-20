رئيس مجلس الأمة الجزائري: الشعب سيكون البطل الأوحد للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن " الشعب الجزائري سيكون البطل الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم وسيكرس عبر اختياره الحر رغبته في بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية".



ونقل بيان للمجلس عن قوجيل قوله إن الجزائر الجديدة ستستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، وتكون السيادة فيها بالشعب وللشعب".



وأضاف أن "استلهام المثل والمبادئ النوفمبرية كفيل بقيادة جزائر التاريخ والشهداء من مضيق أزماتها إلى مشارف الحلول والتي ستؤسس لديمقراطية حقيقية وفعلية ستساهم في استقلالية أكبر للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كتتويج طبيعي لمآلات الحراك الشعبي السلمي".



وثمن قوجيل بالجهود التي يبذلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة يختار فيها الشعب رئيسه القادم بكل سيادة".



وأشاد بجهود الجيش الجزائري في الحفاظ على سيادة واستقرار البلاد، منوها بالروح الوطنية العالية لبنات وأبناء الجزائر، ودعا أعضاء مجلس الامة إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستكون حجر الزاوية في مسار بناء دولة المؤسسات التي ينشدها جميع الجزائريات والجزائريين.