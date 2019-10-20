Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الجزائري: الشعب سيكون البطل الأوحد للانتخابات الرئاسية المقبلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:42 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
Advertisements
أ ش أ
قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن " الشعب الجزائري سيكون البطل الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم وسيكرس عبر اختياره الحر رغبته في بناء جزائر ديمقراطية واجتماعية".

ونقل بيان للمجلس عن قوجيل قوله إن الجزائر الجديدة ستستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، وتكون السيادة فيها بالشعب وللشعب".

وأضاف أن "استلهام المثل والمبادئ النوفمبرية كفيل بقيادة جزائر التاريخ والشهداء من مضيق أزماتها إلى مشارف الحلول والتي ستؤسس لديمقراطية حقيقية وفعلية ستساهم في استقلالية أكبر للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كتتويج طبيعي لمآلات الحراك الشعبي السلمي".

وثمن قوجيل بالجهود التي يبذلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة يختار فيها الشعب رئيسه القادم بكل سيادة".

وأشاد بجهود الجيش الجزائري في الحفاظ على سيادة واستقرار البلاد، منوها بالروح الوطنية العالية لبنات وأبناء الجزائر، ودعا أعضاء مجلس الامة إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستكون حجر الزاوية في مسار بناء دولة المؤسسات التي ينشدها جميع الجزائريات والجزائريين.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد خوف الأهلي من رحيله.. ماذا قدم الشناوي لتنهال عليه عروض الاحتراف

غيابات بالجملة من ريال مدريد قبل مباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

في غياب محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يفلت من ريمونتادا لـ ليفربول ..فيديو

رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين