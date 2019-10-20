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رياضة

ضربة موجعة لـ الإسماعيلي قبل مواحهة الاتحاد السكندري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:20 م
مدبولي
مدبولي
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حبيبة معتز
تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب أحمد مدبولي نجم النادي الإسماعيلي عن مباراة فريقه القادمة أمام الاتحاد السكندرى في بطولة الدوري المصري بسبب الإيقاف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وحصل مدبولي علي الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة.

ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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