تطوير العشوائيات: القاهرة تعود أجمل مدينة في العالم ..فيديو

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير 201 منطقة، وتطوير 114 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن ديناميكية المشاريع تسير بشكل سريع جدا.





وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e» أن فترة الزراعة تكون دائمة هي الفترة الطويلة، قائلا: "فترة حصاد مشروعات تطوير العشوائيات اقتربت".





وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه في منتصف عام 2020، سيتم الانتهاء من المناطق الخطرة تماما، قائلا: "مش هيكون في حاجة اسمها مناطق خطرة في مصر".





وأكد خالد صديق، أن المشروع يستهدف تجميل القاهرة بشكل عام، لتعود أجمل مدينة في العالم، كما كانت في فترة الثلاثينيات، مشيرا إلى أن العمل سيمتد بعد الانتهاء من المناطق الخطرة، إلى إظهار القاهرة في أبهى صورها.



