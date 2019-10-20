عصام شيحة: قناة الجزيرة لا تخجل من الكذب وتزوير الحقائق

قال عصام شيحة الخبير الحقوقي و القانوني إن سياسة الكذب التي تتبعها قناة الجزيرة ممنهجة وليست مرتبطة بالأحداث الأخيرة بل هي مرتبطة بما هو ضد الموقف العربي، لافتًا إلى أن كل مواقفها تؤيد بها الإستعمار و الجماعات الإرهابية بلا جدال.



وأضاف عصام شيحة خلال حواره لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة" دي إم سي" أن قناة الجزيرة القطرية أداة للجماعة الإرهابية وأداة من أدوات الاستعمار الحديث، مشيرًا إلى أن الجزيرة لم تتخذ أي موقف يرتبط بالمصلحة الوطنية للدول العربية.



وأشار عصام شيحة إلى أن أي حدث يرتبط بالدول العربية تجد قناة الجزيرة في جانب وباقي الدول والشعوب العربية في جانب آخر وهي لا تخجل من الكذب وتزوير الحقائق.

