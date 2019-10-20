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تعليم

أنت لنا شمس ونور.. قصيدة شعرية لمدح رئيس جامعة الأزهر من إحدى الطالبات.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:08 م
محمد شحتة
استقبلت الطالبة رقية شريف أحمد موسى الطالبة فى جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بقصيدة مدح شعرية خلال تفقده المدينة الجامعية للطالبات.

وقالت الطالبة في القصيدة:

الدكتور المحرصاوي بعمله بنى الأزهر من جديد
ولن ندع أحدا يهزمنا ما دام معنا قائد مجيد
ولن ندع أحدا يفرقنا من قريب أو من بعيد
أنت لنا شمس ونور ونحن الكواكب لن نغيب
وأنت لنا أب عطوف تحنو وتربى حسب الوعيد

قائدا خير الرجال زاده المولى إيمان وكمال لأنه خير الرجال
ولن نساوى ربع فلس إن تركتنا وهذا شيء عجيب
وفقك الله بقدرته وأعانك على عملك الشديد
وأنزل من عنده ملائكة ورحمة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

وعبر المحرصاوي،عن سعادته لسماع هذه القصيدة الشعرية وحسن إلقائها من الطالبة، ونالت إعجاب زميلاتها الطالبات.

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