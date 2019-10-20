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رياضة

رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء ، غياب اللاعب المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، عن تشكيل فريقه بداعي الإصابة ، وذلك بعد التدخل العنيف من حمزة تشودري ، لاعب نادي ليستر سيتي ، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ أسبوعين تقريبًا في الدوري الإنجليزي.

واستمر ليفربول في سلسلة النتائج السلبية خارج أرضه في حالة غياب صلاح عن الفريق ، فالفريق لم يحقق خارج أرضه أثناء غياب صلاح عن الفريق بسبب الإصابة ، طوال العامين الماضيين أى مكسب، و نستعرض نتائج تلك المباريات في هذا التقرير:

1- مباراة أمام إيفرتون: استضاف ايفرتون نظيره ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لموسم2017-2018 ، وكان صلاح غائبًا للإصابة ، وانتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي تسمى بديربي الميرسيسايد.

2- مباراة أمام ريال مدريد: استضاف الملعب الوطني بكييف بأوكرانيا نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018 ، وخرج محمد صلاح مصابًا في الدقيقة 30 ، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ، ليستغل ريال مدريد إصابة صلاح، ويفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويتوج بالبطولة.

3- مباراة أمام مانشستر يونايتد : استضاف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ، واستطاع أن يفقد ليفربول أول نقطتين له في الدوري هذا الموسم ، بتعادله معه بهدف لكل فريق.
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