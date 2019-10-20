رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



وشهد اللقاء ، غياب اللاعب المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، عن تشكيل فريقه بداعي الإصابة ، وذلك بعد التدخل العنيف من حمزة تشودري ، لاعب نادي ليستر سيتي ، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ أسبوعين تقريبًا في الدوري الإنجليزي.



واستمر ليفربول في سلسلة النتائج السلبية خارج أرضه في حالة غياب صلاح عن الفريق ، فالفريق لم يحقق خارج أرضه أثناء غياب صلاح عن الفريق بسبب الإصابة ، طوال العامين الماضيين أى مكسب، و نستعرض نتائج تلك المباريات في هذا التقرير:



1- مباراة أمام إيفرتون: استضاف ايفرتون نظيره ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لموسم2017-2018 ، وكان صلاح غائبًا للإصابة ، وانتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي تسمى بديربي الميرسيسايد.



2- مباراة أمام ريال مدريد: استضاف الملعب الوطني بكييف بأوكرانيا نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018 ، وخرج محمد صلاح مصابًا في الدقيقة 30 ، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ، ليستغل ريال مدريد إصابة صلاح، ويفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويتوج بالبطولة.



3- مباراة أمام مانشستر يونايتد : استضاف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ، واستطاع أن يفقد ليفربول أول نقطتين له في الدوري هذا الموسم ، بتعادله معه بهدف لكل فريق.