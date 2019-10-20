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مرأة

انتبهي .. هؤلاء السيدات الأكثر عرضة لدوالي الساق

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية بجامعة القاهرة، إن دوالي الساقين لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، وتكون مؤلمة في بعض الأحيان بشكل يسبب إزعاجا للمريض، موضحا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بدوالي الساقين.

وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أن المدرسين وموظفي الاستقبال أكثر عرضة للإصابة بدوالي الساقين بسبب الوقوف لفترات طويلة، كما أن نسبة إصابة السيدات بالدوالي أكبر من الرجال بسبب تغير الهرمونات في فترات الحمل وقبل الدورة الشهرية.

وكشف أستاذ الأوعية الدموية، عن مضاعفات دوالي الساقين، مضيفا أنه يصعب معها ممارسة الحياة بشكل طبيعي، حيث تظهر الدوالي على هيئة شعيرات ذات لون أزرق أو أحمر على الساقين، وقد تكون بارزة عن الجلد في بعض الحالات، وشكلها مجعد وغير مرغوب فيه.

ونوه الدكتور وليد الدالى، بأن الدوالي هي عبارة عن تضخم وتورم يصيب الأوعية الدموية، بسبب تجمع الدم بها بدلًا من إعادة ضخه إلى القلب، وبذلك يحدث قصور في عمل الصمامات الموجودة بالأوردة التي تدفع الدم إلى الأعلى، بعكس اتجاه الجاذبية إلى القلب لإعادة توزيعه إلى الجسم مرة أخرى.
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