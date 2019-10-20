شاهد .. طالب ثانوي حاول الانتحار داخل مدرسة.. ومدربة تمنعه

قامت مدربة كرة قدم بدور بطولي بعد نزعها سلاحا من يد طالب ومعانقته، لمحاولته الانتحال عبر بندقية كان يحملها بالمدرسة حتى يتمكن من قتل نفسه.



وكشفت لقطات درامية نشرتها صحيفة " نيويورك بوسن"، المدربة كيان لوي ، 27 عامًا ، وهي تتصارع مع أنجيل جرانادوس دياز ، البالغ من العمر 19 عامًا ، لنزع السلاح منه ، بينما كان الطلاب المرعبين يفرون من الفصل.



ويوضح الفيديو لاعبة كرة القدم السابقة بجامعة أوريجون الامريكية وهي تنزع السلاح من الطالب وتسلمه لمعلم آخر بينما كانت تعانق الطالب المراهق بعد منعه من الانتحار داخل مدرسة الثانوية في بورتلاند ، الولايات المتحدة.



أراد الشاب ، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا ، الانتحار بعد ان انهى علاقته بصديقته حيث كان يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.



وكان يعاني من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية ، أن يأخذ حياته بعد انتهاء علاقته بصديقته.



