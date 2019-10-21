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محافظات

شاهد .. افتتاح مؤسسة مصر الخير لمعهد الأورام بالفيوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
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القسم الميداني
في إطار اهتمام قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير بدعم الكيانات والمراكز الصحية انتهت مؤسسة مصر الخير من المرحلة الثالثة لدعم مركز أورام الفيوم، والذي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وتخفيف العبء المادي والصحي والاجتماعي على مرضى الأورام بمحافظات شمال. 

وبدأ إدخال خدمة طبية جديدة للمركز بالعلاج بالاشعاعي من خلال شراء جهاز المعجل الخطي والذي تصل تكلفته الي ٣٥ مليون جنيه.

وأكد دكتور صلاح ابو طالب مدير مركز الاورام بالفيوم ان جهاز المعجل الخطي يعتبر طوق النجاة لمرضى السرطان بصعيد مصر و سيتمكن من علاج ٨٠ مريضا يوميا مما يتيح فرصة العلاج لعدد اكبر من مرضي الأورام بالمجان لمساعدة كل مريض .

وذكرت المؤسسة ان رحلات السفر من الفيوم للقاهرة كان يتحملها اهالي الفيوم وبعضهم لم يكن لديه تكاليف السفر و غير قادر علي الوقوف امام المستشفيات و مراكز الاورام الحكوميه لانتظار دورهم الذي كان يتمد لأسابيع.

والجدير بالذكر أن مركز أورام الفيوم يقوم بتقديم العديد من الخدمات لتشخيص وعلاج الأورام، من خلال العيادات الخارجية، وحدة الكشف المبكر عن الأورام، وحدة العلاج الكيماوى، بالإضافة إلى وحدة التثقيف الصحي والتعليم المستمر عن طريق إقامة ندوات للتوعية الصحية ومؤتمرات وماجستير إدارة الأعمال بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت المؤسسة علي الهدف الأساسي من حملة دعم مركز أورام الفيوم التابعة لمؤسسة مصر الخير وهو نشر الوعي الوقائي وثقافة وآلية الفحص المبكر لمرض السرطان، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل محاربي هذا المرض بالمركز وكل أنحاء الجمهوري.
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