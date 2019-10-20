"ميدو رمضان" يقود بورفؤاد لتحقيق فوز غال على زهور بورسعيد

قاد ميدو رمضان كابتن فريق الناشئين لنادي بورفؤاد من مواليد ٢٠٠٤ لتحقيق فوز غالي علي نادي مركز شباب الزهور " العنيد " بعد مباراه حافلة بالإثارة و النديه استطاع فيها فريق الموج الأزرق من تحقيق نتيجه هدفين مقابل لا شئ في دوري منطقه بورسعيد للناشئين في كره القدم من مواليد ٢٠٠٤ احرز الهدف الاول نجم هجوم الفريق ياسر محمد و احرز الهدف الثاني من ضربه ثابته نجم الفريق محمود بيرم و الملقب ب " روماريوا " .



و جاء تألق ميدو الفريق و قائد خط دفاعه ليمنح الفريق البورفؤادي ثلاث نقاط غاليه تقرب به الي المركز الثاني في جدول المسابقه متساويًا في النقاط مع نادي كايسي .



و شهدت تألق واضح لنجم الدفاع ميدو رمضان الملقب ب " راموس" و الذي يقترب منه في الاداء .



واشاد الكابتن اسامه الالفي المدير الفني للفريق بالاداء المميز للنجم و صخرة الدفاع و الذي لفت الانتياه اليه بشده لثبات مستواه و الذي يؤهله للتصعيد للعب مع المراحل السنيه الأكبر .



هذا و قد اثني الكابتن عماد الالفي عضو مجلس ادارة نادي بورفواد بمستوي اللعب و الذي اكد انه ينتظره مستقبل كبير و هو احد ثمار الاستقرار في قطاع الناشئين و الذي افرز مجموعه لاعبين مميزين من ضمنهم ميدو .



