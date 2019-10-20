أحمد موسى يوجه رسالة لمحافظ الأقصر بعد حل أزمة مفتاح الحياة المقلد..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه كان هناك محاولة لتشويه معبد الأقصر وكان لى طلب واحد أن مجسم مفتاح الحياه المقلد يزال من أمام معبد الاقصر أ ويتم نقله إلى مكان أخر مؤكدا أن المسئولين أثنوا على دور ما تم إذاعته فى حلقة أمس وكان لهم استجابة سريعة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى عبر فضائية صدى البلد أن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر أمر بإزالة المجسم لانه كان أمام معبد عريق واثر تاريخى عظيم عشان كدة المحافظ خد القرار ده.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه يقدم التحية للمحافظ على هذا القرار مشيرا إلى أنه ليس لدينا مصالح شخصية مع أي مسئول.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الآثار والهيئة العامة للآثار ومديرية الآثار.

