Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحرب الإلكترونية.. بث النشيد الوطني الإيراني على موقع اتحاد الكرة البحريني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:49 م
اتحاد الكرة البحريني
اتحاد الكرة البحريني
Advertisements
وكالات
كشف موقع "روسيا اليوم" عن أنه تم اختراق موقع اتحاد كرة القدم البحريني وبث "النشيد الوطني الإيراني" فيه.

وأضاف مراسل "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر أن "الاختراق أتى، ردا على الإساءة التي وجهها جمهور البحرين للنشيد الوطني الإيراني قبيل بدء مباراة كرة القدم بين ايران والبحرين في المنامة الأسبوع الماضي".

وكتب القراصنة على الموقع: "لن نُبقي الإساءة لإيران من دون رد .. لم تتمكنوا من سماع النشيد الوطني الإيراني في الملعب، لكن يمكنكم الإستماع له الآن!"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع أمريكي: قطر تمارس تمييزا ضد المصريين.. وتصفهم بـ الأعداء

ترشيحاتنا

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ليفربول يوجه طعنة غادرة لصديق محمد صلاح

البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته ويحيله لمجلس الدولة

إلقاء القبض على جوكر الكويت.. صور

اعتراض وحيد.. الزمالك يدرس ضم نجم سموحة

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

Advertisements

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين