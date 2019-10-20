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توك شو

محمود الشناوي: الإعلام المصري لديه كوادر قادرة أن تعبر عن المصالح العربية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:01 م
محمود الشناوي
محمود الشناوي
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قسم التوك شو
قال محمود الشناوي الخبير في الشؤون العربية ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الإعلام المصري لديه كوادر إعلامية فوق الرقي في الأداة و في المعلومات وفي الإقناع للجمهور، لافتًا إلى أنه يجب أن نعيد تدوير تلك الكوادر و إكتشاف كوادر جديدة قادرة على الرد على فبركة قناة الجزيرة وتكون واجهة مشرفة للتعبير عن المصالح العربية والمصرية والإسلامية.

وأشار محمود الشناوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي أم سي" إلى إنه يمكن أن نكون واجهة لكل دول العالم ومخاطبتهم إذا استطعنا أن نقدم المعلومة الحقيقة والواضحة والتفسير المنهجي.

وأضاف محمود الشناوي إن الإعلامي هو قائد الرأي العام في المجتمع إذا استطاع أن يكون قادة رأي عام في مجتمعاتهم الداخلية سيصبحون قادة في المجتمعات الإقليمية.
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