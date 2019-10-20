محمد الباز: حسن نصر الله اعترف بتلقي الدعم الكامل من إيران

قال الإعلامي محمد الباز، إن قرارات سعد الحريري رئيس وزراء لبنان بخفض رواتب الوزراء ووضع سقف لبعض رواتب كبار الدولة جاء متأخرا للغاية، حيث امتلأت شوارع لبنان بـ المتظاهرين والمحتجين على الأوضاع.



وتابع، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن لبنان تمر بـ ازمات اقتصادية شديدة، فضلا عن النزاعات السياسية بين كافة القوى والأحزاب.



وأشار، إلي أن رئيس حزب الله "حسن نصر الله" قد خرج بتصريح آخر اليوم، معلنا ان كل مصاريف حزب الله بما فيها الأسلحة والصواريخ هي من أموال إيران.

