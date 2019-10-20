Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محلل فلسطيني: حزب الله يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:00 م
حزب الله
حزب الله
Advertisements
محمود نوفل
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي إن حزب الله المدعوم من ملالي ايران هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في لبنان.

وأكد الأيوبي في تصريحات صحفية له أن ميليشيا حزب الله التي تعتبر احد اهم اذرع الحرس الثوري الإيراني يختطفون لبنان بقوة السلاح وشراء الذمم لصالح مشاريع اقليمية سوداء يقودها نظام الملالي في طهران بهدف السيطرة على مقدرات العرب وتحويل لبنان لقاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني.

ونوه المستشار الايوبي بأن مليشيا حزب الله استحوذت بقوة الامر الواقع على قرار السلم والحرب وهو ما أدخل لبنان برمته في اتون ازمات اقتصادية ومعيشية نتيجة للحصار الدولي على مؤسسات وشخصيات لبنانية والذي بدوره أثر على قدرة المواطن اللبناني على الحصول على لقمة عيشه.

وأفاد الايوبي بأن مليشيا حزب الله تتحكم في مفاصل الدولة اللبنانية وخصوصا التعيينات والرواتب والحوافز التي لا يستفيد منها الا الموالين لحزب الله وباقي الشعب يحرم من هذه الحقوق الاساسية دون اي وجه حق كون الحزب يعلي مذهبيته على مصالح الوطن والمواطن. 

واستطرد الايوبي الى ان قدرة مليشيا حزب الله الارهابية جعلتها تسيطر على رؤوس الأموال وتوزيع المدخولات بحيث تحولت قيادات الحزب المعروفين بعدم امتلاكهم اي اموال سابقا الى أثرياء كبار يمتلكون كل شيء ويتحكمون في اقتصاد البلاد بشكل جعل المواطن اللبناني ينفجر في وجه الحزب ورموزه دفاعا عن مستقبله ولقمة عيشه.

وفي ذات السياق قال الأيوبي إن احتجاجات الشعب اللبناني الحالية مشروعة وعلى قيادة مليشيا حزب الله ان تعتبر مما وصل اليه الناس خصوصا وان الحزب قد خسر حاضنته الشعبية لانها استشعرت خطورة توجهات الحزب على مستقبل لبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.. نصر الله يهدد بضربات مفاجئة لـ تل ابيب.. جيش الاحتلال يعلن التأهب والاستنفار.. وينتظر إطلاق نار أو صواريخ لإشعال الحرب

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

لبنان ينتفض .. النجوم الأجرأ في التعبير عن آرائهم .. راغب علامة : سياسيات غبية .. وإليسا: عاملين حالكم مش سامعين

ترشيحاتنا

محيي إسماعيل: أنا أفضل فنان في جيلي والرئيس السادات كان فاكر عندي صرع

عندما يحترف محمد الشناوي.. فتنة عروض حارس الأهلي بإنجلترا وحقيقة إغراءات البقاء

إلقاء القبض على جوكر الكويت.. صور

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

Advertisements

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين