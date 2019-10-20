محلل فلسطيني: حزب الله يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي إن حزب الله المدعوم من ملالي ايران هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في لبنان.





وأكد الأيوبي في تصريحات صحفية له أن ميليشيا حزب الله التي تعتبر احد اهم اذرع الحرس الثوري الإيراني يختطفون لبنان بقوة السلاح وشراء الذمم لصالح مشاريع اقليمية سوداء يقودها نظام الملالي في طهران بهدف السيطرة على مقدرات العرب وتحويل لبنان لقاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني .





ونوه المستشار الايوبي بأن مليشيا حزب الله استحوذت بقوة الامر الواقع على قرار السلم والحرب وهو ما أدخل لبنان برمته في اتون ازمات اقتصادية ومعيشية نتيجة للحصار الدولي على مؤسسات وشخصيات لبنانية والذي بدوره أثر على قدرة المواطن اللبناني على الحصول على لقمة عيشه.





وأفاد الايوبي بأن مليشيا حزب الله تتحكم في مفاصل الدولة اللبنانية وخصوصا التعيينات والرواتب والحوافز التي لا يستفيد منها الا الموالين لحزب الله وباقي الشعب يحرم من هذه الحقوق الاساسية دون اي وجه حق كون الحزب يعلي مذهبيته على مصالح الوطن والمواطن.





واستطرد الايوبي الى ان قدرة مليشيا حزب الله الارهابية جعلتها تسيطر على رؤوس الأموال وتوزيع المدخولات بحيث تحولت قيادات الحزب المعروفين بعدم امتلاكهم اي اموال سابقا الى أثرياء كبار يمتلكون كل شيء ويتحكمون في اقتصاد البلاد بشكل جعل المواطن اللبناني ينفجر في وجه الحزب ورموزه دفاعا عن مستقبله ولقمة عيشه.



