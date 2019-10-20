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اقتصاد

محمود محيي الدين يعقد لقاء بالبنك الدولي حول توطين التنمية وبرامج تمويلها محليا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عقد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى اجتماعًا ضم عددا من الوزراء المشاركين في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بنيويورك ومحافظي البنوك المركزية ومتخصصين في التمويل و التنمية المحلية من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والأمم المتحدة.

شارك في الاجتماع قيادات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و اليونيسيف و اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تحديات وفرص محلية التمويل من أجل التنمية.

استعرض د. سامح وهبة، مدير المناطق الحضرية ومخاطر الكوارث في البنك الدولي، خلال الاجتماع أنشطة البنك في التنمية المحلية، وقدمت آنا ويلنشتاين، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، ومجموعة من الاقتصاديين خبرات التنمية التي شهدتها أوغندا وجنوب إفريقيا والهند حيث عرضوا مشروعات في مجال التمويل المحلي وأثرها على تطوير الخدمات للموطنين.

ودار نقاش خلال الاجتماع حول تمويل التنمية محليا، بين أخيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ؛ وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف؛ والدكتور أيوب تكالين ، وزير الدولة للمالية والإصلاح العام بإثيوبيا؛ والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر؛ وإيفوفيريرا غوميز رئيس بلدية سوبرال في البرازيل؛ وآسر راسموسن بيرلينغ ، مسئول التنمية الدولية في الدنمارك، وبيني أبيوردينا مفوضة مكتب العمدة للشؤون الدولية لمدينة نيويورك، وبيلاي بيجاشو، المدير العام لمركز التنمية المستدامة لأفريقيا وبرافين جوردون الوزير بحكومة جنوب افريقيا.

وألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة عن دور مؤسسات التنمية وبرامج التمويل المتطور الذي يربط بين التمويل العام والخاص وتحقيق أهداف محددة للتنمية مثل القضاء على الفقر وتحقيق فرص عادلة في التعليم و الرعاية الصحية و الاستثمار في البنية الأساسية.

وأكد على أهمية توفر البيانات على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية واستجابة مشروعاتها لاحتياجات المواطنين ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات باستخدام مستجدات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
محمود محيي الدين يعقد لقاء بالبنك الدولي حول توطين التنمية وبرامج تمويلها محليا
محمود محيي الدين يعقد لقاء بالبنك الدولي حول توطين التنمية وبرامج تمويلها محليا
محمود محيي الدين يعقد لقاء بالبنك الدولي حول توطين التنمية وبرامج تمويلها محليا
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