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منوعات

ترامب يحرج ميلانيا بسبب ماركة شهيرة: كلفتني الكثير من الأموال

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:10 م
ترامب يحرج ميلانيا
ترامب يحرج ميلانيا
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رشا عبد الوهاب
على الرغم من عدم حضورها الحدث، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحرج زوجته السيدة الأولى ميلانيا، حيث أشار إلى أن "لوي فيتون، اسم أعرفه جيدا، كلفني الكثير من الأموال على مدار سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي، نشر أمس السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة زيارته أشهر مصنع لصناعة الشنط في العالم "لوي فيتون".

وذكر موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني أن ترامب أحرج زوجته على الرغم من أنه لم يصطحبها معه إلى الحفل، خصوصا أنها تمتلك مجموعة كبيرة من منتجات لوي فيتون، والمفارقة أنه اصطحب خلال الزيارة ابنته ومستشارة إيفانكا.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى نشرت صورة محاطة بعشرات الصور من حقائب لوي فيتون في 2010، كما تم نشر صور أخرى لهذه الحقائب خلال رحلة ترامب وميلانيا على الطائرة الرئاسية "أير فورس وان" لزيارة ضحايا الإعصار هارفي.

وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من وجود إيفانكا حيث قال أحدهم إنها أخفت حقيبتها من ماركة "شانيل".
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