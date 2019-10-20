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حوادث

يقتل ابن عمه بسبب خلاف على الحد بين الأرض الزراعية في بني سويف

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:45 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبد الحليم
تمكنت مباحث مركزي الفشن وسمسطا ببني سويف من ضبط قاتل ابن عمه والسلاح المستخدم فى الحادث بنجع مهدى الاخرم بالفشن .

بدأت احداث الوقعة عندما اختلف صابر محمود مهدى مع فرج سيف عبد الواحد والاثنان من نجع مهدى الاخرم مركز الفشن على الحدود بينهم على الارض الزراعية فاسرع المتهم فرج سيف عبد الواحد باحضار سلاحه الالى واطلق عدة اعيرة نارية على المجنى عليه صابر محمود مصرى ولاذا بالفرار وقام الاهالى بابلاغ العميد احمد سعد مامور مركز الفشن والذى اخطر مدير امن بنى سويف فامر بتشكيل فريق بحث وتحرى باشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث الجنوب وضم الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن، الرائد اشرف الخولى رئيس مباحث سمسطا وعند نقل المجنى عليه لمستشفى لفشن لفظ انفاسه الاخيرة.

وقام فريق المباحث بالتحرى عن المتهم حعى توصلوا بوجوده بالصحراء الغربية غرب مركز الفشن واستطاعوا قبل هروبه من القبض عليه وبحوزته السلاح الالى المستخدم فى الحادث وبعض الطلقات وجارى التحقيق معه وعرضه على نيابة الفشن.
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