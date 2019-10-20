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رياضة

كسر سلسلة الانتصارات ومعادلة رقم بيكهام.. أرقام لافتة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:17 م
مانشستر يونايتد وليفربول
مانشستر يونايتد وليفربول
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عمر سلامة
انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل لهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع ليفربول الي النقطة 25 متصدرا جدول المسابقة، وارتفع مانشستر يونايتد الي النقطة 10 فى المركز الثالث عشر.

و يعرض لكم موقع صدى البلد أبرز الأرقام و الظواهر الغريبة التي جاءت بعد تلك المباراة:

واصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، فشله في عدم تحقيق أي انتصار على ملعب أولد ترافورد، بـ 4 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وتوقفت مسيرة ليفربول عند 17 انتصارا متتاليا بالدوري الإنجليزي، ليفشل بعد هذا التعادل في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي (18) فوزا

وفشل ليفربول في معادلة رقم تشيلسي، كأطول سلسلة انتصارات في بداية الموسم، ليتوقف رصيده عند 8 انتصارات، بينما يمتلك تشيلسي الرقم القياسي بـ 9 انتصارات.

و لا يوجد أي فريق أهدر نقاط بعد تقدمه في النتيجة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أكثر من مانشستر يونايتد وأستون فيلا بـ 8 نقاط لكل منهما.

و تعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل بها لاعبين إنجليزيين لكلا الفريقين خلال مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول منذ عام 2001 (مايكل أوين و ديفيد بيكهام).

و سجل آدم لالانا هدفه الثاني على ملعب أولد ترافورد معادلا رقم الأسطورة آلان شيرار ونادي واتفورد.

و لا يوجد أي مدافع في الدوري الممتاز صنع أهداف منذ الموسم الماضي أكثر من أندرو روبيرتسون بـ "14" أسيست، متساويا مع اليكسندر أرنولد.


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