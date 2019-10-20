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منوعات

الأمير هاري: عايز أهاجر.. مفاجأة في اختياره مكان إقامته المستقبلي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في فيلم وثائقي وصلت مدته إلى ساعة، عبر الأمير هاري عن رغبته في مغادرة المملكة المتحدة.

وقال هاري عبر الفيلم الوثائقي انه يرغب في العيش بإفريقيا يومًا ما.. لكنه لا يعرف أين يمكن أن نعيش في إفريقيا في الوقت الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" كشف هاري أيضًا أن إفريقيا ستكون المحور الرئيسي لعمله وكذلك ميغان في المستقبل.

وظهر اليوم فيديو جديد من الفيلم الوثائقي يناقش فيه الأمير هاري احتمال مغادرة المملكة المتحدة يومًا ما للعيش في إفريقيا.

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