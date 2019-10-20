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أحمد موسى: محطة هليوبوليس لا تقل عن محطات القطارات العالمية في اليابان وروسيا ..فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن كامل الوزير وزير النقل ومحسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب قاما بافتتاح محطة هليوبوليس، معلقا "ده من شغل الرئيس اللى بيتعمل فى البلد و محطة هليوبوليس مزودة بماكينات عشان تستخرج التذكرة من المكنة زى ما موجود فى الدول المتقدمة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحطة توجد بها شاشات عرض توضح موعد وصول القطار "وده الشغل والخدمة المحترمة اللى بتتقدم للناس ومثل القطارات اللى الناس بتركبها في اليابان وروسيا"، مطالبا المواطنين بالحفاظ على المترو.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن إنشاء المحطة تكلف قرابة 2 مليار جنيه على مساحة 10000 متر مربع وتضم بجانبها محطات هارون و ألف مسكن ونادي الشمس وهى من أكبر المحطات الموجودة فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن المسئولين عملوا ليلا ونهارا لإنجاز المحطة وهى نقلة كبيرة جدا للبلد وبها مول تجارى لأول مرة فى محطة ويخدم الركاب وسكان المنطقة فى عملية التسوق. 
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