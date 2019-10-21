موجز البلد| السيسي يحضر اختبار الهيئة لطلبة الحربية.. الأهلي يرفض اللعب مع الجونة.. حمو بيكا: هغني غصبا عن النقابة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، زيارة تفقدية إلى الكلية الحربية، تابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.
وفى استجابة سريعة من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لما أذاعه الإعلامي أحمد موسي أمس، فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بشأن ضرورة إزالة الرمز الفرعوني مفتاح الحياة المُقلّد أمام معبد الأقصر , أصدرت محافظة الأقصر اليوم قرارا بإزالة مجسم "مفتاح الحياة" من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر.
أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن انسحاب مقاتلي القوات من محافظة الحسكة السورية , وقال بالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " نؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية".
وجه محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب رسالة لـ مجلس ادارة نادي الأهلي بشأن الأزمة الحالية عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز , وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج " وان تو " أن الأهلي يجب أن يسعى لحل تلك الأزمة بالاضافة لان اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا لـ مباراة القمة بحيث يكون مناسبا لكلا الفريقين .
هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.
قال نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا ضحية الشهامة بمحافظة المنوفية، ان المحكمة وافقت على كافة طلبات محامي المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة.
قال المهندس أكرم سامى، معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتابع بشكل دورى أكثر من 80% من حالات المرضى ورد المبالغ المالية فى حالة دفع أى مريض تكاليف مادية ومحاسبة المسئولين بالمستشفى ورد المبلغ المالى للمريض.
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.
صرَح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتبدأ غدًا يوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر الجارى، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.
دخل مسئولو قناة الزمالك الجديدة فى مفاوضات مكثفة مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للتواجد ضمن كتيبة المحللين فى القناة خلال الفترة المقبلة.
أكدت إدارة الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يذهب إلي محافظة البحر الأحمر لخوض مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري .
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت.
تصدرت الفنانة ملك قورة، مؤشر البحث جوجل في السعودية بعد تألقها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة الذي أقيم مساء الجمعة بحضور نخبة من النجوم.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، زيارة تفقدية إلى الكلية الحربية، تابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.
وفى استجابة سريعة من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لما أذاعه الإعلامي أحمد موسي أمس، فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بشأن ضرورة إزالة الرمز الفرعوني مفتاح الحياة المُقلّد أمام معبد الأقصر , أصدرت محافظة الأقصر اليوم قرارا بإزالة مجسم "مفتاح الحياة" من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر.
أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن انسحاب مقاتلي القوات من محافظة الحسكة السورية , وقال بالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " نؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية".
وجه محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب رسالة لـ مجلس ادارة نادي الأهلي بشأن الأزمة الحالية عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز , وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج " وان تو " أن الأهلي يجب أن يسعى لحل تلك الأزمة بالاضافة لان اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا لـ مباراة القمة بحيث يكون مناسبا لكلا الفريقين .
هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.
قال نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا ضحية الشهامة بمحافظة المنوفية، ان المحكمة وافقت على كافة طلبات محامي المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة.
قال المهندس أكرم سامى، معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتابع بشكل دورى أكثر من 80% من حالات المرضى ورد المبالغ المالية فى حالة دفع أى مريض تكاليف مادية ومحاسبة المسئولين بالمستشفى ورد المبلغ المالى للمريض.
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.
صرَح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتبدأ غدًا يوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر الجارى، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.
دخل مسئولو قناة الزمالك الجديدة فى مفاوضات مكثفة مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للتواجد ضمن كتيبة المحللين فى القناة خلال الفترة المقبلة.
أكدت إدارة الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يذهب إلي محافظة البحر الأحمر لخوض مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري .
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت.
تصدرت الفنانة ملك قورة، مؤشر البحث جوجل في السعودية بعد تألقها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة الذي أقيم مساء الجمعة بحضور نخبة من النجوم.