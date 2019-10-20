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تعليم

أمجد الجمال مديرا لمركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:57 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتور أمجد عبد الغفار الجمال الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة طنطا مديرًا لمركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بالجامعة لمدة عام واحد قابل للتجديد ، بما لا يتعارض مع الأعمال المكلف بها.

حصل الدكتور أمجد الجمال على بكالوريوس الزراعة من جامعة كفر الشيخ بتقدير جيد جدا عام 1992، وعين معيدًا بجامعة طنطا في 1993، وحصل على درجة الماجستير من جامعة المنوفية عام 2002، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 2007 ، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل لدرجة استاذ فى مايو 2019.
أمجد الجمال مديرا لمركز الخدمة العامة للتنمية البشرية بجامعة طنطا
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