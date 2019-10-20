بسبب قضية محمد راجح.. الباز يوجه رسالة للمشاهدين حول قتيل ضحية الشهامة

قال الإعلامي "محمد الباز"، إن المواطنين على السوشيال ميديا تسرعوا في التعليق علي تأجيل قضية "راجح والبنا"، لافتا إلى أن جلسة اليوم هي الأولى التي لا يطلق فيها أي أحكام.



ونوه، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلى أن الجلسة الأولى دائما من اي قضية هي جلسة "إجراءات" لاستماع لطلبات المحامين وتلقي الحجج والأوراق اللازمة، ليتم النطق بالحكم في جلسات قادمة.



في صدد ذلك وجه الإعلامي "محمد الباز" حديثة للمواطنين مناشدا اياهم بعدم سبق الأحداث ووضع أحكام سريعة، قائلا "سيبوا الناس تشتغل والقانون يأخذ مجراه".



مؤكدا، أن الدولة المصرية تحترم القانون وتطبيقه على أي شخص مهما كان منصبه أو سلطته.