جامعة بني سويف تكرم طالبة مبتكرة .. وبرامج تدريب للكوادر البشرية على البرمجيات والأنظمة الجديدة .. وتوفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين.. صور

جامعة بني سويف تكرم طالبة حصلت على المركز الأول بمجال الطب

رئيس الجامعة يستقبل السفيرين هاني سليم وأمل سلامة

برامج تدريب للكوادر البشرية على البرمجيات والأنظمة الجديدة

حقائب تدريبية لتأهيل الطلاب على اجتياز "التويفل والايلتس"

توفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين



شهدت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، العديد من الفعاليات، وفي أولوياتها تكريم الطالبة منار جمال ربيع، لحصولها على المركز الأول فى مشروع بحثي تحت عنوان "إستخدام تقنية النانو فى الغسيل الكلوى" ، بمعرض مبتكرى الجنوب بمحافظة سوهاج.



وأكد رئيس الجامعة، أهمية تكريم الباحثين المتميزين الحاصلين على براءات الإختراع باعتبار ذلك حافزًا لمزيد من نجاح الجامعة التي لا تدخر جهدًا في دعمهم.



وتتمحور فكرة المشروع حول تقليل عدد ساعات غسيل الكلى لتكون ساعة كل 15 يوما بدلا عن 12 ساعة فى الاسبوع ، وذلك من خلال زيادة مساحة سطح الفلتر عن طريق استبدال الشعيرات الموجودة داخل فلاتر الغسيل الكلوي بالنانو فايبر بدلا من الميكرو ما يعمل على استخراج سموم أكثر من الدم وفى وقت اسرع ، وسيتم ذلك بعمل فلتر مقارنة بالنفرون فى الكلى واستخدام مادة سيليكات الامونيوم بديلة للديلزة لكي تستخرج أملاح اليوريا والكرياتينين وبعض الأملاح.



كما شهدت الجامعة اليوم استقبال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف للسفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المنظمات والتجمعات الآسيوية والمسئول عن ملف الحزام والطريق بوزارة الخارجية المصرية، بحضور الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد .



ووجه الدكتور منصور حسن الشكر للضيوف على مشاركتهم في افتتاح الموسم الثقافي لمركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد ، حيث قاموا بإلقاء محاضرة عن دور مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية.



كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة اليوم عن حزمة برامج تدريبية للكوادر البشرية على البرمجيات والأنظمة الجديدة، وذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور الدكتور ممتاز حجاب منسق التحول الرقمي بالجامعة والدكتور هاني النشار مدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.



واستعرض"حسن" خلال الاجتماع محاور خطة التحول الرقمي والتي تضمنت الخدمات والتطبيقات وتصميم البرمجيات والبنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية ، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من تجهيز المعامل الطلابية بالكليات العملية لبدء تشغيل نظام الحضور ونسب الغياب إلكترونيا ، ورصد كافة الإجراءات الإدارية والمهام والأنشطة والخدمات التي يمكن ميكنتها في الفترة المقبلة.



وفي اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، أعلن رئيس الجامعة عن حقائب تدريبية جديدة تهدف تأهيل طلاب الشعب والبرامج الجديدة لاجتياز اختبارات "التوفل والايلتس "، لزيادة كفاءتهم باللغة الإنجليزية ، وكذلك في مهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يحصل الطلاب علي شهادات معتمدة.



حضر الاجتماع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور ممتاز حجاب مدير وحدة الشعب والبرامج الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.



وناقش "حسن" خلال الاجتماع آليات تكريم أوائل الفرق الدراسية من الطلاب النظاميين وطلاب الشعب والبرامج الجديدة وتحديد مكافآت التفوق للطلاب الأوائل، وتحديد طرق وموعد التكريم المقترح لأفضل برنامج خلال كل عام أكاديمي.



وفي رئاسته لإجتماع اللجنة العليا للوافدين ناقش الدكتور رئيس الجامعة آليات توفير الخدمة الصحية للطلاب الوافدين بالمركز الطبي التخصصي بخصم مدعم من الجامعة ، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع ، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث ، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أحمد مقلد مدير الوحدة وأعضاء اللجنة.



وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع بنود اتفاقية تعاون مع جامعة سورا كارتا الإندونيسية، وتفعيل التعاون مع جامعة دودوما بتزانيا، لتعزيز التعاون المشترك في مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية ، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين ، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية.



كما ناقش استعدادات استراحة الوافدين الجديدة بشارع صلاح سالم غرب النيل لاستقبال الدارسين، ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد طبقًا للجدول الزمنى للخطة المعتمدة.