مصر تشارك بفيلم "ما تعلاش عن الحاجب" في مهرجان نواكشوط

تشارك مصر في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بفيلم "ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري، وفق بيان لصناع الفيلم، وتقام الدورة المقبلة للمهرجان خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 27 من الشهر نفسه، ويرأسها الفنان الموريتاني سالم دندو.



ومن المقرر أن تشهد الدورة تكريم عدد من النجوم والنجمات العرب، وفي مقدمتهم التونسية سناء يوسف والمغربية زبيدة عاكف، ويشارك المخرج المصري أحمد رشوان في ورشة لتدريب الفنانين الموريتانيين تحت عنوان: "التمثيل أمام الكاميرا" والتي قدمها رشوان في مصر لمدة 5 سنوات، وشارك فيها العديد من الفنانين الشبان الذين شاركوا في فيلمه الأخير"قابل للكسر" كما يشارك من مصر السيناريست الشاب أحمد حلبة المنسق العام لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ممثلا عن المهرجان.



يذكر أن فيلم "ما تعلاش عن الحاجب"، حصد عدة جوائز في مهرجانات دولية عدة، ففاز بنجمة الجونة الذهبية الدورة قبل الماضية لأفضل فيلم قصير، كما فازت بطلته أسماء أبو اليزيد بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان إيليا للأفلام القصيرة بالقدس.