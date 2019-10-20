Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مراهق في الـ70.. حبس مُسن اعتدى جنسيا على مريض نفسي أثناء جلسة علاج روحاني ببني سويف

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:54 م
حبس مُسن اعتدى جنسيا
حبس مُسن اعتدى جنسيا على مريض نفسي
Advertisements
محمد عبد الحليم
قررت نيابات بني سويف حبس مسن بمدينة ببا جنوب المحافظة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كانت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، قد ضبطت مُسن فى نهاية عقده السادس، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على مريض نفسي خلال إجرائه جلسة علاج روحاني له، وتم تصوير الواقعة من خلال شاهد عيان.

تلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا من " فتحي . م . ع" 53 سنة، فلاح، مقيم عزبة إمام الشريف دائرة المركز، يتهم فيه " منير . ي . أ" 67 سنة، عاطل ويقوم بأعمال روحانية، مقيم قرية قمبش دائرة المركز، بالتعدي جنسيًا على نجله " ع" 19سنة، عاطل ويعاني من مرض نفسي. وبسؤال والد المجني عليه، أقر أنه أثناء قيام المتهم بمعالجة ابنه من مس أرضي " جان " بعد استدعائه لمنزلهم، تعدى عليه جنسيا، وتم تصوير مقطع مصور بذلك من خلال نافذة المنزل.

و تبين من التحريات، بسؤال" أحمد . س . ع" 30 سنة، عاطل، مقيم قرية السلطاني دائرة المركز، أيد مضمون ما جاء بأقوال المبلغ، وأضاف أنه شاهد واقعة التعدي من خلال نافذة بمنزل المبلغ، وقام بتصويرها فيديو عبر هاتفه المحمول، وقدم مقطع التصوير للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وتحفظت قوات الشرطة على الهاتف المحمول الخاص بشاهد الواقعة. وضبطت قوات الشرطة المتهم، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق في البلاغ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربها لحد ما ماتت.. قاتل زوجته ببني سويف: كنت بأدبها لإهمالها في تربية ابننا

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي يكشف عن أزمة عقب وصوله للسعودية

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

تصل إلى حد السيول .. التنبؤات الجوية تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على البلاد .. فيديو

Advertisements

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور