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أخبار البلد

عضو لجنة الثروة السمكية: إصدار تشريع لإيجار مزارع الأسماك 20 عاما

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور صلاح عبدالستار حجاج، عضو لجنة الثروة السمكية بنقابة الاطباء البيطريين، وخبير الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل في الأراضى الصحراوية، انه يجب الحفاظ علي الثروة السمكية، وخاصة المستزرعة منها، لما لها من دور كبير في توفير الغذاء.

وأكد حجاج في تصريحات لـ"صدى البلد" ان الدوله وتحديدا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هي المنوطة بدعم الثروة السمكية، من خلال تفعيل الدور الإرشادي والمتابعة الفنية لكافة المزارع من المتخصصين الفنيين.

وأشار حجاج، الى انه يجب شعور المربى بالأمان والاستقرار وذلك باصدار التشريعات الداعمه لعمله وهي زيادة فترة الإيجار على الأقل ٢٠ عاما حتى يستطيع المستثمر التطوير وضخ استثمارات في مزرعته، بالاضافة الي تحديد قيمة ايجارية متزنة ترضى كافة الأطراف من مربين وهيئة تتناسب مع طبيعة الاسماك المستزرعه باختلاف انواعها (أسماك مياه عذبه او أسماك بحريه).

وأوضح عضو لجنة الثروة السمكية، أن يكون في كل مزرعة سجل لكافة أمور المزرعه من حيث نوعية الزريعة ومصدرها وتاريخ زراعتها ونوعية الاعلاف المقدمه وكمياتها ومصدرها وكافة التحاليل الخاصه بمياه المزرعه وأيضا تحاليل فحص الاسماك الدورية.
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