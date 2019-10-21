ريجاس تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة العلمين الجديدة

تساهم شركة غاز الأقاليم "ريجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات سوهاج وقنا ومرسي مطروح، وعدد 11 مركز بمحافظة الشرقية وهم (الزقازيق/ أبو حماد/ كفر صقر/ أبو كبير/ أولاد صقر/ منيا القمح/ فاقوس/ الإبراهيمية/ صان الحجر القبلية/ منشأة أولاد عمر/ الحسينية)



أوضحت الشركة أنها تقوم حاليًا بالإعداد لتوقيع بروتوكول لتوصيل المرحلة العاجلة من الغاز الطبيعي بمدينة العلمين الجديدة .





أكدت الشركة أن المستهدف من خطة الشركة للعام المالي الجديد 2019/2020 التوصيل الى 115 ألف وحدة سكنية ضمن خطة الدولة 1.2 مليون عميل وهي أعلى من معدلات العام السابق بنسبة 33% حيث كان مقدر للشركة خلال العام الماضي توصيل 86 ألف وحدة سكنية، باجمالى تكلفة استثمارية تعادل حوالي 1 مليار جنيه.



قال المهندس حاتم عبد الغنى رئيس الشركة، في تصريحات نشرتها الشركة القابضة للغازات، إن أبرز التحديات التى تواجه الشركة والتي نسعى للتغلب عليها، هي تنفيذ قرار المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بتقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بواقع 30 جنيه/ شهريًا دون فوائد وعلي 6 سنوات، الأمر الذي أدى لزيادة التعاقدات بالشركة حيث كانت تعاقدات الشركة في الفترة يناير2018 وحتى تاريخ القرار (27709عميل ) خلال 7 شهور وبعد القرار زادت التعاقدات لتصبح (81401 عميل ) خلال 5 شهور بنسبة 293%.



كما تم إعداد خطة لتدريب وتأهيل العمالة واستطاعت الشركة في نهاية الربع الأخير من العام المالي المنقضي من جني ثمار تلك القرارات بتحقيقها (126%) من الخطة المطلوبة.