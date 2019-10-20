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جريمة يشيب لها الولدان.. محامي أسرة شهيد الشهامة يكشف تفاصيل مقتل محمود البنا..فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد نضال مندور محامى أسرة شهيد الشهامة محمود البنا أن الناس تشعر بالألم الشديد لما حدث للشهيد محمود البنا الشاب الذي قتل بسبب دفاعة عن جارتة ولكن للأسف الطرف الأخر عنده كتير من الاستهتار واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب جريمة القتل.

وأضاف محامى أسرة شهيد الشهامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الطبيب الشرعى فحص جسم الشهيد والناتج عنها ان الإصابات هى سبب الوفاه بالإضافة إلى أدلة الثبوت.

وتابع محامى أسرة شهيد الشهامة أن الواقعة يشيب لها الولدان حيث أن محمود البنا شاهد راجح وهو يعتدى على فتاه وياخد من يدها التليفون بالقوة ما دفع محمود لأن يكتب من شده ضيقه بوست انه مش الجدعنة اقابل بنت واضربها والتاني معجبوش هذا الأمر وارسل له عدد من الرسائل بالانتقام والاعتداء عليه انه ازاى يكتب الكلام ده.

وأشار محامي أسرة شهيد الشهامة ووقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من قدمه اليسرى، هذا بخلاف رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة، تضمنت تهديدًا ووعيدًا له بإيذائه بدنيًا.

وأكدت أقوال المتهمين، إشهار المتهم الأول مطواة "قرن غزال" في وجه المجني عليه، ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما أقر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه بقدمه اليسرى.
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