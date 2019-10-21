دبي تطلق أول برميل نفط ذكي اليوم

تشهد إمارة دبي اليوم الاثنين 21-10-2019، إطلاق أول برميل نفط ذكي، وذلك للمرة الأولى في العالم، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط المقرر عقدها من 21 إلى 23 أكتوبر الجــاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور أكثر من 100 من أهم وأفضل الشركات التي ستعرض تكنولوجياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .



ويقام المعرض تحت رعــاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكــم دبي وزير المالية. ويعد منصة مثالية لصُناع القرار وخبراء النفط والغاز والباحثين وشركات المقاولات والمهندسين لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات وحلول النفط والغـــاز تحت سقف واحــد وتتيح لهم مشاركة آرائهم حول كيفية المضي قدمًا فـي المجال وحل المشاكل المشتركة فــي ما بينهم.



ومن المتوقع أن يكون المعرض خلال دورته هذا العام أكبر وأوسع نطاقًا مما سبق، بمشاركة المزيد من المنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات المحترفة في مجال النفط.