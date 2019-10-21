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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال تناقش التصدير للمكسيك وزيارة رومانيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
التصدير
التصدير
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ولاء عبد الكريم
يعقد الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، اجتماعًا اليوم الاثنين ، وذلك بهدف استعراض خطة عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، الإعداد لزيارة عمل لرومانيا، ومناقشة أهم قطاعات التعاون المشترك، بمقر جمعية رجال الأعمال.

كما تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الثلاثاء، مائدة مستديرة معMartha Lopez مدير عام الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة، بهدف استعراض فرص التعاون المشترك على أن تقوم الشركات المصرية الحاضرة باستطلاع رأى Martha Lopez مدير عام الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة حول المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها للسوق المكسيكى والتعرف على الإجراءات الخاصة بذلك ومدى ملائمة تلك المنتجات لاحتياجات السوق المكسيكى.
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