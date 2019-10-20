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توك شو

تصل إلى حد السيول .. التنبؤات الجوية تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على البلاد .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:23 م
الطقس
الطقس
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قسم التوك شو
قال إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية إنه منذ بداية فصل الخريف لم تتعرض البلاد لأي موجة من حالات عدم الإستقرار، لافتًا إلى ان فصل الخريف هو فصل انتقالي وخلال الفترة الأخيرة كان هناك استقرار مناخي على البلاد.

وأشار إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المُذاع على قناة "سي بي سي" إلى إنه اعتبارًا من غد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية

وأضاف أن أغلب المناطق في الجمهورية ستتعرض لحالة من عدم الإستقرار وهذا شيئ طبيعي لا يدعو للقلق، مشيرًا إلى ان فصل الخريف هو فصل الأمطار والسيول.

وتابع عطا قائلا: إن البلاد ستشهد بداية من غد أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق متفرقة
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