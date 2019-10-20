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رياضة

آنسات الصيد يتوجن ببطولة منطقة الجيزة للطائرة تحت 19 عاما بالفوز على حلوان.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:45 م
آنسات الصيد يتوجن
آنسات الصيد يتوجن ببطولة منطقة الجيزة
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حسن العمدة
توج فريق آنسات الكرة الطائرة بنادي الصيد تحت 19 عاما، بلقب بطولة منطقة الجيزة، بعد الفوز على حلوان العام في المباراة النهائية بنتيجة 3 / صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الصيد بالدقي.

حرص على حضور المباراة الختامية للبطولة أعضاء مجلس إدارة الصيد محمد الشرقاوى ومحمد شرف ومحمد السحرتى وحسين أبو السعود، الدكتور أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، ومحمد غباشي مساعد المدير التنفيذي ومحمد على مشرف النشاط الرياضي.

يضم الفريق اللاعبات زوزو محمد عصام ، سما عماد محمد، هنا علاء عادل، جنة منتصر محمد، فريدة طارق محمد، ليلي محمد أحمد، ملك أكرم محمد، زينه تامر حازم، نورين عادل عبد ربه، ندى حمدي سمير، آيه أحمد محمد عبد اللطيف، داليا اشرف محمود، ليلى عماد محمد، حبيبة محمد حسني، داليا خالد عبد الحكيم، شمس السيد صابر، روفيدا باسم السيد، هيا محمد الظواهري، هند نصر أحمد، لينا أحمد عبدالرحمن، حبيبة العلمي.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري للفريق كل من المدير الفني أحمد فتحي، مدرب الفريق خالد عبدالله، جيلان فضل محلل تقني، دكتورة ندى فضل علاج طبيعي، كابتن عبدالعزيز أحمد مدرب أحمال ، إمام شنن اداري الفريق.
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