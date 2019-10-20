النص الأدبي من منظور اجتماعي بثقافة الشرقية

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بالأنشطة الأدبية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقد قصر ثقافة ديرب نجم ندوة أدبية بعنوان "النص الأدبي من منظور اجتماعي"، وعرف الشاعر علاء عيسى النص الأدبي بأنه وسيلة للشاعر أو الكاتب فى توصيل رسالة، وهو بنية متولدة من بنية أكبر وأقدم منها بفعل التطور الفني الخاص بكل كاتب من جهة ونوع أدبي من جهة أخرى، كما استمعوا إلى المواهب الشابة فى الإلقاء فألقت دينا إبراهيم "أنا العربي" و السيد السعيد "وداعًا أيها العذراء" ، كما نفذ قصر ثقافة أبو كبير بمركز شباب ابو كبير ندوة شعرية برئاسة الشاعر محمد عطا لله بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين.



عقد قصر ثقافة منيا القمح أمسية أدبية لأعضاء نادى أدب منيا القمح قدم من خلالها أعضاء النادي مجموعة من القصائد ومنهم رضا ابو الغيط وقصيدة يا سيدة وعلاء الشال وقصيدة الوجع، كما نفذت مكتبة سلمنت الثقافية ورشة رسم للأطفال الموهوبين.