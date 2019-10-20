بعد الفوز برباعية حسن موسى يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة

منح حسن موسي ،المدير الفنى للفريق الأول بنادي بني سويف، لاعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب الانتهاء من لقائه من فريق شبان قنا والذي انتهي بفوز بني سويف برباعية نظيفة في أولي جولات الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



وقال حسن موسي المدير الفنى للفريق لـ"صدى البلد" إن فريقه قدم مستوى متميز أمام فريق الشبان المسلمين بقنا وأنه حقق المطلوب وحصد أول ثلاثة نقاط ،ولذلك فقد منح اللاعبين راحة 24 ساعة يستأنف مرانه الثلاثاء القادم استعدادا للأسبوع الثاني من الدوري القسم الثاني .



يذكر أن فريق بني سويف سيواجه فريق سوهاج بإستاد سوهاج الرياضي في منافسات الأسبوع الثانى من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019 /2020.