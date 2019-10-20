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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم 20-10-2019.. أزمات الأبيض والكاف عرض مستمر.. فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية لنادي المقاولون

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:40 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

من إيقاف مرتضى منصور لرفض لعب السوبر الإفريقي.. أزمات الزمالك وكاف عرض مستمر

يواجه نادى الزمالك العديد من الأزمات خلال الفترات الأخيرة مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ولا تلبث أن تهدأ أزمة إلا وتبدأ أخرى.. من إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حتى الأزمة المثارة الأخيرة التي تتعلق بمباراة القلعة البيضاء وجينيراسيون فوت السنغالي.

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادٍ مصرى.. تفاصيل

تسبب اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إصابة قوية لـ أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب.

مدرب الزمالك السابق يكشف أهمية وجود شيكابالا مع الفريق.. فيديو

أكد أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق نجم مميز ولديه إمكانيات رائعة بالاضافة لان وجوده داخل الفريق إضافة قوية.

زيزو يبدع ويتألق مع القلعة البيضاء ويحصل على ثقة ميتشو

انتقالات اللاعبين في كرة القدم عنصر أساسي من اللعبة، فكل فريق يحاول الحصول على مجموعة اللاعبين التي ستحقق لهم الاستفادة والأداء المميز ومساعدة الفريق في مشوار المنافسة على مختلف البطولات.

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