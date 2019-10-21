شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 21 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد، ولديك شجاعة وحس عملي، وتتمتع بمظهر بشوش ولطيف وجذاب، لكن بداخلك قسوة وتشدد كبير.



أكدت خبيرة الأبراج أن عام ٢٠١٩ مناسب بالنسبة لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.