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حوادث

حادث مروع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:47 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث بكفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل الوفيات لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، بلاغًا بوقوع حادث مروع عند مدخل مصيف بلطيم، بالطريق الدولي، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وأسفر الحادث عن وفاة "م.ا" 73 سنة طبيب بالمعاش، و"أ.أ" 30 سنة، "ي.أ" 7 سنوات، وجمعيهم مقيمون بطلخا دقهلية، وإصابة 4 آخرين، من بينهم حالتان تم تحويلهما إلى مستشفى بلطيم المركزي، وحالتان بمستشفى الطوارئ بالمنصورة.
حادث مروع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تفاصيل
حادث مروع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تفاصيل
حادث مروع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تفاصيل
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