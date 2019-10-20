حادث مروع.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تفاصيل

شهد الطريق الساحلي الدولي بكفر الشيخ، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل الوفيات لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.



تلقت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، بلاغًا بوقوع حادث مروع عند مدخل مصيف بلطيم، بالطريق الدولي، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.



وأسفر الحادث عن وفاة "م.ا" 73 سنة طبيب بالمعاش، و"أ.أ" 30 سنة، "ي.أ" 7 سنوات، وجمعيهم مقيمون بطلخا دقهلية، وإصابة 4 آخرين، من بينهم حالتان تم تحويلهما إلى مستشفى بلطيم المركزي، وحالتان بمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

