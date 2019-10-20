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ديني

خالد الجندى يكشف سبب حرص النبى على استخدام الترهيب .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:54 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله عز وجل حينما يكلف عبده بتكليف أو يوضح تخويفًا، أو يبين وعيدًا، ويأتي شيخ ويبسطه، فهذا كلام غير منطقي أبدًا متسائلًا: "هل أنت ألطف بالعباد من ربهم؟".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على أمته وهو من أبلغنا بأحاديث الوعد والوعيد ولابد أن تتعامل معها بشكل عاقل وجاد، فلا يزايد أحد على رحمة النبي بأمته".

وتابع: إن سبب هذه الأحاديث لأن الله يعلم أن هناك صنفًا من النفس لا يأتي إلا بالتخويف والتحذير والوعيد.

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