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متخصص بالعلاقات الدولية: مشروع أردوغان تسبب في الضغط على الشمال السوري.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أن "اتفاقية سيفر" التي أبرمت عام 1994 للاتفاق على إقامة وطن قومي للأكراد أنه من 45 إلى 50 مليون كردي موزعون في تركيا بنحو 15 مليونا وفي سوريا ما يقرب من 2 ونصف مليون بينما فى العراق 6 ملايين وفي إيران 6 ملايين وهناك ما يقرب من 700 الف بأرمينيا ومثلهم في أذربيجان إضافة إلى الجاليات الموجودة في الغرب وخاصة ألمانيا.

وأضاف المتخصص في العلاقات الدولية خلال وجوده ضيفا ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أنه منذ 100 عام كان من المفترض أن يكون هناك وطن قومي للأكراد ولكن ما حدث جاء ما يسمى القوميين الأتراك بقيادة أتاتورك وأسسوا الدولة التركية ورفضوا منح الأكراد الجزء الخاص بتركيا.

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان قام في عام 2011 بوضع خطة للعودة مرة أخرى إلى حدود ما قبل 1923 تركيا وسوريا والعراق وايران اصبح الأكراد جزءا من هذه الدول ويخضعون لقوانينها وفكر فى أن يحصل على أراض من سوريا والعراق.

وأشار الى أن مشروع اردوغان والإخوان ضغط على الدولة السورية والمظاهرات عندما حدثت بدمشق تخلخلت الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية وهى المنطقة التى يتواجد بها الأكراد.
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