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أخبار البلد

إعلامية كويتية: إنجازات السيسي في 5 سنوات لم يفعلها رئيس في العالم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:39 م
عائشة الرشيد عدسة:
عائشة الرشيد عدسة: صلاح مهدى
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حوار: مـــــيـــــــــــــس رضا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشؤون الإيرانية والجماعات الإسلامية، إن زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر تكتسب خصوصية من حيث التوقيت والأهمية، لافتة إلى أنها تأتى تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

وأوضحت "الرشيد"، فى حوار خــــــاص لـ"صدى البلـــــــد"، ينشر لاحقًا، أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى مجالات مختلفة حيث يرافق رئيس الوزراء وفد من المسؤولين والوزراء كـ وزير التجارة والنفط والكهرباء، كإضافة جديدة للاتفاقيات السابقة ونقل الخبرات العسكرية المصرية للجيش الكويتى والتعاون المشترك بين وزارة داخلية البلدين.

ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي فى اغسطس الشهر الماضى للكويت أكدت على عمق العلاقات بين البلدين وتجذرها فهى ليست وليدة الصدفة وإنما ممتدة لمستوى النسب والدم ايضًا.

وأشارت "الرشــــــــيد"، إلى أن التجربة المصرية التى أبهرت العالم بإنجازات تحققت على أرض الواقع برغم محدودية الموارد، ولابد وأن تدرس قائلة" ما أنجزه الرئيس السيسي فى خمس سنوات لم يستطع رئيس دولة تنفيذه فى العالم كله "

وأضافت : كنت دائما أقول على رئيس الوزراء الكويتى أن يرافق الوزارة كاملة ويذهب إلى أرض مصر ليري الإعجاز والإنجاز الذى تحقق فى آن واحد خلال خمس سنوات"، مؤكده، أن مصر هى قلب العروبة النابض والميزان الحقيقي للعالم العربي فالكل يحتمى تحت جناحيها فما دامت بخير فالدول العربية بخير.

تجدر الإشارة إلى أن، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له يجري زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، حيث استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.
وبحسب كونا، يرافق الشيخ جابر المبارك وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلًا من رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس الوفد التجاري المرافق علي محمد ثنيان الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

و يضم الوفد المرافق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلس أنس خالد الصالح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان، ووزير النفط والكهرباء والماء خالد علي الفاضل، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله وعدد من كبار المسؤولين في ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وسيبحث رئيسا الوزراء المصري والكويتي، أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وتحتل الكويت المركز الرابع عالميًا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيًا، من خلال استثمارات متراكمة تجاوزت الـ15 مليار دولار، إضافة إلى ما يقارب ألفًا و227 شركة كويتية تعمل في مجال التجارة والاستثمار في مصر.

والعلاقات المصرية الكويتية، ساهمت في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيًا، ونحو 170 ألف زائر كويتي سنويًا، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرًا، ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
إعلامية كويتية: إنجازات السيسي في 5 سنوات لم يفعلها رئيس في العالم
إعلامية كويتية: إنجازات السيسي في 5 سنوات لم يفعلها رئيس في العالم
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