قاتل مسلسل خطير ينتحر داخل محبسه .. والمفاجأة

دقائق معدودة كانت تفصل قاتل مسلسل شهير عن الموت، بعد ان أقدم على الانتحار في محاولة واضحة داخل محبسه.



ووفقًا لصيحفة "ديلي ميل"، عثر ليفي بيلفيلد، 51 عامًا، الذي حكم عليه بالسجن لارتكابه ثلاث جرائم قتل من ضمنهم تلميذة ،

مقطعًا شريني يده بجروح خطيرة داخل زنزانته في سجن فرانكلاند البريطاني شديد الحراسة في كو دورهام يوم الجمعة.



واوضح احد المصادر الأمنية للصحفية بأنه إذا لم يكن ضباط السجن قريبن من القاتل المنتحر لكان ميتًا في الوقت الحالي.



يقضي بيلفيلد السجن مدى الحياة في سجن فرانكلاند، لارتكابه ثلاث جرائم قتل تضمنت قتل طالبة مراهقة وحارس ملهى ليلي وجرائم قتل اخرى.