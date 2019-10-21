Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أزمة حمو بيكا والموسيقيين.. المطرب الشعبى يقتحم مبنى النقابة | وترد بقوة وتكشف بالمستندات سبب رفضها: لا يصلح وامتحن ورسب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
هانى شاكر وحمو بيكا
هانى شاكر وحمو بيكا
Advertisements
أحمد إبراهيم
حمو بيكا يتراجع ويحذف فيديو الاقتحام
بلاغات من أعضاء النقابة ضد حمو بيكا

ازمة جديدة نشبت بين نقابة المهن الموسيقية وحمو بيكا وذلك بعد اصرار الاخير الغناء واقامة حفل فى دمياط وذلك بعد زيارته الى مستشفى 57357 وهو الامر الذى دفع النقابة لاصدار قرار بمنعه من الغناء.

نرصد التفاصيل الكاملة للازمة بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين.

بدأت الأزمة عندما هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.

وظهر حمو بيكا وهو يصرخ في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "هغني غصب عن اي حد وفيه ناس بتقول ان لازم يدفعوا 300 الف عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع اي شاب يكون له شعبية، انا بيكو من غيركو هشتغل".

وقال محمد الحلوانى، ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالى من الغناء وإقامة الحفلات، وإن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح بإقامته من نقابة المهن.

وأضاف: أنه تم إخطار مديرية أمن دمياط والقاعة التي كان مقررا إقامة الحفل بها لإلغائه وعدم إقامته.

رد الموسيقيين : 

وجاء رد نقابة المهن الموسيقية علي الفيديو المسيء لحمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرَّمة في قانون العقوبات.

وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.

وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجاتات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.

واتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.

وبدأ أعضاء المجلس تحرير العديد من البلاغات ضد بيكا بعد أن شن هجومًا حادًا، على النقابة وادعاء طلب المجلس منه 400 الاف جنيه حسب قوله لضمه لعضوية النقابة و التصريح له بالعمل.

وحصل صدى البلد على صور من قرار رفض بيكا ورسوبه في لجنة اختبارات النقابة للعضوية انتساب وايصال سداد رسوم الاختبارات.

كما حصلت على صورة من مؤهله العلمى والذى تقدم به للاختبارات وهو شهادة محو الأمية الصادرة فى 10 /2017 من مركز الحمام بمحافظة الإسكندرية.

كانت نقابة المهن الموسيقية، بدأت في تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.

وجاء هذا القرار، طبقًا المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح طبقًا للمادة 5 فقرة رابعة من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003 واللائحة الداخلية للنقابة هو المسؤول عن الموسيقى والغناء، وغيرها مما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة، ينبه على جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمحلات السياحية والفنادق والقرى بتنفيذ ذلك القرار من تاريخه ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

تراجع حمو : 

وبعد اشتعال الازمة تراجع حمو بيكا عن تهديداته لنقابة المهن الموسيقية وحذف الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذى هدد فيه النقابة وتحدى النقيب هانى شاكر مؤكدا انه سيغنى ويحيى الحفلات دون اعتبار لأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشتغل غصبا عن أي حد.. حمو بيكا يتوعد نقابة الموسيقيين بعد إلغاء حفل دمياط

امتحن وسقط.. نقابة المهن الموسيقية ترد على حمو بيكا بعد تهديداته

مستعد اتحبس.. القصة الكاملة لاقتحام حمو بيكا مبنى نقابة الموسيقيين

حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين.. "إعلام البرلمان" ترفض التعليق على الواقعة

تطور جديد فى أزمة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية.. تعرف عليه

لا يصلح.. ننشر شهادة محو أمية حمو بيكا ورسوبه في امتحان الموسيقيين

ترشيحاتنا

خبيرة أبراج تكشف عن مفأجاة سارة للحمل وتحذر الجوزاء وتوجه نصيحة للقوس.. شاهد

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

الديهي: ما يحدث على بعض المنابر لا يقل خطورة عن الأعمال الدرامية.. فيديو

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

Advertisements

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور