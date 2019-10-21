أزمة حمو بيكا والموسيقيين.. المطرب الشعبى يقتحم مبنى النقابة | وترد بقوة وتكشف بالمستندات سبب رفضها: لا يصلح وامتحن ورسب

حمو بيكا يتراجع ويحذف فيديو الاقتحام

بلاغات من أعضاء النقابة ضد حمو بيكا





وجاء رد نقابة المهن الموسيقية علي الفيديو المسيء لحمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرَّمة في قانون العقوبات.



وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.



وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.



وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجاتات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.



واتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.



وبدأ أعضاء المجلس تحرير العديد من البلاغات ضد بيكا بعد أن شن هجومًا حادًا، على النقابة وادعاء طلب المجلس منه 400 الاف جنيه حسب قوله لضمه لعضوية النقابة و التصريح له بالعمل.



وحصل صدى البلد على صور من قرار رفض بيكا ورسوبه في لجنة اختبارات النقابة للعضوية انتساب وايصال سداد رسوم الاختبارات.



كما حصلت على صورة من مؤهله العلمى والذى تقدم به للاختبارات وهو شهادة محو الأمية الصادرة فى 10 /2017 من مركز الحمام بمحافظة الإسكندرية.



كانت نقابة المهن الموسيقية، بدأت في تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين.



وجاء هذا القرار، طبقًا المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح طبقًا للمادة 5 فقرة رابعة من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003 واللائحة الداخلية للنقابة هو المسؤول عن الموسيقى والغناء، وغيرها مما تنص عليه اللائحة الداخلية للنقابة، ينبه على جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمحلات السياحية والفنادق والقرى بتنفيذ ذلك القرار من تاريخه ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية".



تراجع حمو :



وبعد اشتعال الازمة تراجع حمو بيكا عن تهديداته لنقابة المهن الموسيقية وحذف الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذى هدد فيه النقابة وتحدى النقيب هانى شاكر مؤكدا انه سيغنى ويحيى الحفلات دون اعتبار لأحد.

ازمة جديدة نشبت بين نقابة المهن الموسيقية وحمو بيكا وذلك بعد اصرار الاخير الغناء واقامة حفل فى دمياط وذلك بعد زيارته الى مستشفى 57357 وهو الامر الذى دفع النقابة لاصدار قرار بمنعه من الغناء.بدأت الأزمة عندما هاجم المطرب الشعبي حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية بعد إلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.وظهر حمو بيكا وهو يصرخ في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "هغني غصب عن اي حد وفيه ناس بتقول ان لازم يدفعوا 300 الف عشان يخشوا النقابة اللي بتمنع اي شاب يكون له شعبية، انا بيكو من غيركو هشتغل".وقال محمد الحلوانى، ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالى من الغناء وإقامة الحفلات، وإن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح بإقامته من نقابة المهن.وأضاف: أنه تم إخطار مديرية أمن دمياط والقاعة التي كان مقررا إقامة الحفل بها لإلغائه وعدم إقامته.