العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

عثرت الاجهزة الامنية بالمنيا علي جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بقرية ابا البلد بمركز مغاغة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة مغاغة من الأهالي يفيد بمقتل سيدة في العقد السابع من عمرها.



وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعي فاطمة. م 70 سنه ومقيمة بقرية ابا البلد بمركز مغاغة، مسجاه على جنبها وتبين خروج دم من الفم والانف وتورم بالوجه، وأكدت تحريات المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد المتهم وضبطه ومعرفة ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.