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سيارات

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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كريم عاطف
من المعروف أن كيا لا تتبني سيارات بيك اب كبيرة، لكن ربما ينبغي عليها فعل ذلك، والجدير بالذكر أن كيا لديها سيارة موهافي SUV جديدة ستكشف عنها قريبًا، ويمكن أن تتحول لـ بيك اب قوية البنية بفضل تصميم الهيكلة على الإطار، وهو ما تم استعراضه في تصميم تخيلي من اسكينوف نيكيتا في Behance.net.

ونهج المصمم في هذا التحويل بسيط، حيث أصدرت كيا بعض الصور الرسمية لسيارة الـ SUV الجديدة ذات السبعة ركاب في أغسطس، وببساطة قام نيكيتا بحذف الصف الثالث والسقف الذي يغطيه، وأضاف صندوقا خلفيا صغيرا يوازن بين الأناقة والعملية.

يذكر أن الصناديق الخلفية القصيرة على سيارات البيك اب ذات الحجم الكامل غير شائعة، وإذا كانت كيا ستقوم بتطوير بيك اب كبيرة استنادًا على موهافي، فمن المؤكد أن تحصل على قاعدة عجلات أطول لاستيعاب صندوق أكبر، ويمكن أيضًا جعل المقاعد الخلفية للمقصورة أصغر.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو غير مرجح، إلا أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أكدت أن لديها بيك اب قادمة، ويُستبعد أن تستند على تيلورايد أو سيارات SUV أخرى من كيا، وهذا لا يعني أنها ستستند على موهافي بشكل مؤكد، ولكن رؤية بيك اب جديدة مستندة على موهافي قد يكون شيئًا جيدًا.

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور
سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور
سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور
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سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

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